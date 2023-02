WM in Oberhof : Björndalen kritisiert Chinas Biathlon-Führung

Oberhof Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen ist als TV-Experte bei der WM in Oberhof. Der Rekord-Weltmeister aus Norwegen war bis vor einem Jahr noch Trainer der Chinesen. Den Verband attackiert er nun.

„Sie hatten in dieser Saison miserable Bedingungen“, sagte der Norweger der schwedischen Tageszeitung „Expressen“ über Chinas Skijägerinnen und Skijäger. Die chinesische Mannschaft hat in diesem Winter noch an keinem Weltcup teilgenommen, tauchte für viele überraschend aber plötzlich bei den Weltmeisterschaften in Oberhof auf. In der Mixed-Staffel wurde das Quartett zum Auftakt früh überrundet und als 24. von 26 Teams gewertet.