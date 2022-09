Baseball : Das Bonner Baseball-Double ist perfekt

Großer Jubel in der Rheinaue: Die Softball-Frauen der Bonn Capitals holen den Titel und stemmen nach dem 3:1 in der Serie gegen Wesseling den Pokal in die Höhe. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Nach den Männern sind nun auch die Frauen der Bonn Capitals deutscher Baseball-Meister. Mit 3:1 setzen sie sich in der Finalserie gegen Wesseling durch

Das Team von Headcoach Robert Kovacevic holte sich nach dem dritten Sieg in der Best-of-Five-Finalserie gegen Titelverteidiger Wesseling Vermins erstmals den Titel des deutschen Softballmeisters. Die Bonn Capitals, erst fünf Jahre in der Bundesliga vertreten, sind damit nach den Mannheim Tornados 1997 erst der zweite Verein, der bei den Männern und Frauen den deutschen Meistertitel in einer Spielzeit gewinnen konnte.

„Es ist schwer zu beschreiben, was uns das bedeutet“, sagte der Bonner Headcoach. „Wir gehören zu den jüngsten Teams in der Liga und die Damen haben sich das mit harter Arbeit erspielt. Das ist ein echter Teamerfolg. Jeder hat seinen Anteil.“ Am Samstag hatten sich die Bonnerinnen in der Best-of-5-Finalserie der Saison 2022 mit 3:1-Siegen gegen den Serienmeister der letzten Jahre durchgesetzt. Die Spiele eins und zwei hatte Bonn vor einer Woche mit 6:3 und 4:2 für sich entschieden.