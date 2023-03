Radsport : Bora-Profi Bennett Zweiter beim Auftakt von Paris-Nizza

La Verrière Tim Merlier hat den Auftakt der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der belgische Straßenradmeister setzte sich nach gut 170 Kilometern in La Verrière im Westen der französischen Hauptstadt im Sprint vor dem Iren Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe durch.

Am Montag sollten am Ende der zweiten Etappe in Fontainebleau erneut die Sprinter den Sieg unter sich ausmachen. Einen Tag später wird sich die Gesamtwertung im Teamzeitfahren neu sortieren. Entschieden wird das „Rennen zur Sonne“ auf den beiden Schlussetappen, wenn es zuerst zum Col de la Couillole hinaufgeht, ehe am Sonntag in Nizza der Nachfolger des abwesenden Vorjahressiegers Primoz Roglic gekürt wird.