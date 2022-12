Leichtathletik : Boston-Marathon-Siegerin unter gesperrten Athleten aus Kenia

Monaco Die letztjährige Siegerin des Boston-Marathons ist ebenso wie vier weitere Athletinnen und Athleten aus Kenia wegen Dopings gesperrt worden.

Marathonläuferin Diana Kipyokei erhielt eine sechsjährige Sperre, ihr Sieg in Boston im Vorjahr wird der 28-Jährigen aberkannt. Nach ihrem Erfolg in dem Klassiker am 11. Oktober 2021 war in einer Dopingprobe eine verbotene Substanz entdeckt worden. Kipyokei habe anschließend versucht, das Ergebnis mit gefälschten Informationen zu erklären. Dies habe mithilfe von Kenias Anti-Doping-Agentur aufgeklärt werden können, hieß es. Kipyokei habe gegen die Sperre keinen Einspruch erhoben.