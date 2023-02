American Football : Brady will erst 2024 als TV-Experte in der NFL starten

Brady will erst 2024 als TV-Experte in der NFL starten

Tampa Tom Brady will nach seinem Karriereende als NFL-Profi erst nach einem Jahr Pause seinen neuen Job als TV-Experte im US-Fernsehen antreten.

Er wolle in der Saison 2024 gut vorbereitet und mit vollem Engagement in eine neue Aufgabe starten, sagte der 45-Jährige in einer Sendung bei seinem neuen Arbeitgeber Fox. Brady hatte in der Woche zuvor zum zweiten Mal seine aktive Karriere in der National Football League beendet.