Handball-Klassiker : Brisantes Nordderby: Flensburg gegen Kiel unter Druck

Flensburg Zum 107. Mal messen die Handball-Schwergewichte Flensburg und Kiel die Kräfte. Vor allem für die Gastgeber steht im Nordderby viel auf dem Spiel.

Vor allem die SG steht im Duell der Erzrivalen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in der „Hölle Nord“ unter enormem Erfolgsdruck. „Es wäre ein wichtiges Zeichen, ein so wichtiges Spiel zu gewinnen“, sagte SG-Coach Maik Machulla, der den „Nord-Clasico“ einerseits nicht zu hoch hängen möchte, andererseits aber auch betont: „Das Derby hat natürlich eine besondere emotionale Bedeutung für uns.“

In der Tat spricht in Flensburg derzeit niemand von der Meisterschaft. Selbst die Qualifikation für die Champions League, die im Vorjahr verpasst wurde, ist erneut in Gefahr. Auch Machulla mag aktuell nicht an den Titel denken. Es gehe weniger um die Meisterschaft als vielmehr um einen internationalen Startplatz für die Saison 2023/23: „Dafür ist jeder Punkt wichtig.“