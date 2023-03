Leijchtathletik-EM : Burghardt und Mayer sprinten ins Halbfinale über 60 Meter

Istanbul Die Staffel-Europameisterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer haben einen guten Start in die Hallen-Leichtathletik-EM in Istanbul erwischt.

Bei den Titelkämpfen sprintete Burghardt in 7,24 Sekunden auf Gesamtrang sieben souverän in das Halbfinale über 60 Meter. Mayer kam in 7,31 Sekunden als 15. ebenfalls weiter.