Sieg gegen Unicorns of Love : CGN Esports gewinnt DACH Evolution Stage 1 in Valorant

Berlin- Überraschungssieg in der deutschen Valorant-Liga: CGN Esports hat sich im Finale um den Frühlingstitel gegen die favorisierten Unicorns of Love durchgesetzt.

Valorant: CGN dominiert im Finale gegen Unicorns

We are your @valleague_dach SPLIT 1 Champions. 🏆 #VIVACGN 🛡 pic.twitter.com/AEZDopMwbC

Der Erfolg von CGN gleicht einer Cinderella-Story: Nur als viertbestes Team der regulären Saison hatten sich die Valorant-Profis für die Playoffs qualifiziert. Nachdem in der ersten Runde Mouz, das beste Team der Saison, besiegt wurde, folgte im Upper-Bracket-Finale eine herbe 0:2-Pleite gegen Unicorns of Love. Über die Lower Bracket, in der Angry Titans besiegt wurden, gelang der Finaleinzug, an dessen Ende die Revanche mit Unicorns stand.