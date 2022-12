WM in London : Clemens will ins Viertelfinale: Chance für Darts-Deutschland

London Gabriel Clemens kann bei der WM in London Geschichte schreiben. Doch das Duell mit Außenseiter Soutar ist kniffliger als es scheint. Der Schotte hat einen Werdegang wie kein zweiter Darts-Profi.

Clemens will ins Viertelfinale

Doch der 44 Jahre alte Soutar ist gefährlich - und in höchstem Maße ungewöhnlich. Während die anderen Darts-Profis an den Feiertagen abschalteten und ihren Fokus allmählich auf die finale Phase der WM richteten, widmete sich Soutar seinem Hauptjob. „Für mich ist Weihnachten keine Zeit, in der ich mich zurücklehne. Ich muss in dieser Zeit arbeiten, und das ist gut so, mir macht das Spaß.“ Daran, den Job aufzugeben und in Vollzeit Darts zu spielen, dachte er noch überhaupt nicht. „Ich habe meine Freunde bei der Feuerwehr. Es ist überhaupt kein Problem, dass alles unter einen Hut zu bringen.“

WM für Darts-Deutschland ein Erfolg

Für den deutschen Darts-Sport hängt dagegen jede Menge an Soutars Tagesform in diesem Achtelfinale. Zwar ist die WM mit den starken Auftritten von Clemens, Schindler und Florian Hempel schon jetzt ein Erfolg. Der Sprung in die WM-Runde der letzten Acht wird seit Jahren sehnsüchtig erwartet - und die Chance war nie so groß wie jetzt. „Soutar ist als Außenseiter total hungrig. Ich denke, das wird gar nicht so einfach. Namenstechnisch ist das eine Top-Auslosung. Ein Name bedeutet nicht alles, das ist beim Darts immer so eine Sache“, sagte der knapp ausgeschiedene Schindler über die Chancen seines Landsmanns.