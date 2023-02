Weltcup : Dämpfer für Althaus: Rang acht beim Springen in Willingen

Dämpfer für Althaus: Rang acht beim Springen in Willingen

Katharina Althaus aus in Willingen in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa

Willingen Nach ihrem Triumph am Vortag hat Skispringerin Katharina Althaus zum Abschluss des Heim-Weltcups in Willingen das Podest klar verpasst. Die 125 und 118 Meter der 26 Jahre alten Allgäuerin reichten nur für Platz acht.

„Ich habe heute nicht die Sprünge zeigen können wie gestern. Es ist trotzdem ganz in Ordnung. Es hat einfach nicht geklappt“, sagte Althaus in der ARD. Pauline Heßler (12.), Luisa Görlich (18.), Anna Rupprecht (19.) und Juliane Seyfarth (23.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte und komplettierten ein gutes deutsches Teamergebnis. „Es waren andere Bedingungen heute. Wir waren mit Katha nicht so auf der glücklichen Seite“, sagte Bundestrainer Maximilian Mechler.