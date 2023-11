NFL Dallas, Green Bay und San Francisco siegen - Lions verlieren

Die Footballer der Dallas Cowboys haben ihre starke Form in der NFL auch an Thanksgiving nachgewiesen. Gegen die Washington Commanders gewann das Team um Quarterback Dak Prescott am Donnerstag (Ortszeit) mit 45:10. Es war der 13. Heimsieg in Folge für die Cowboys, die mit acht Siegen nach elf Saisonspielen auf Playoff-Kurs sind.