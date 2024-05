NBA Dallas Mavericks gleichen Playoff-Serie gegen Oklahoma aus

Überragender Mann bei den Cavs war Donovan Mitchell, der 29 Punkte erzielte und dabei fünf seiner sieben Dreierversuche traf. Anders als in Spiel eins, als Mitchell nur wenig Unterstützung seiner Teamkameraden erhielt, trafen alle Spieler der Startformation zweistellig. Caris LeVert erzielte zudem 21 Zähler. Bester Werfer für die Celtics, die in der Halbzeit zwei abreißen ließen, war Jayson Tatum mit 25 Punkten. Weiter geht es in der Serie mit zwei Spielen in Cleveland.