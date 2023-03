Tennis : Daniil Medwedew gewinnt auch in Dubai

Dubai Der russische Tennisspieler Daniil Medwedew hat das ATP-Turnier in Dubai gewonnen. Der formstarke Weltranglisten-Siebte setzte sich im Finale gegen Landsmann Andrei Rubljow klar mit 6:2, 6:2 durch und feierte seinen dritten Turniersieg innerhalb von drei Wochen.

Rubljow hatte in der Runde zuvor Olympiasieger Alexander Zverev besiegt. Danach kritisierte er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. „Es ist verrückt, dass so viele ganz normale Bürger leiden und sterben. Man kann nicht so tun, als ob nichts passiert, denn es ist schrecklich“, sagte er: „Ich hoffe nur, dass es bald in jedem Land Frieden herrscht. Es spielt keine Rolle, wo. Ich hoffe, dass es in unseren Ländern Frieden geben wird.“