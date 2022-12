WM in London : Darts: Lukeman wird erster Gegner von Martin Schindler

WM in London

London Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler bekommt es in seinem ersten WM-Match in London wie erwartet mit dem Engländer Martin Lukeman zu tun. Dieser setzte sich im Alexandra Palace klar mit 3:0 gegen Japans Außenseiter Nobuhiro Yamamoto durch.

Das Duell zwischen Schindler und Lukeman findet am kommenden Freitag in der Abendsession statt. „The Wall“, wie Schindler genannt wird, hat noch keinen WM-Sieg in seiner Karriere eingefahren, ist beim wichtigsten Turnier der Welt nach einem starken Jahr 2022 aber erstmals gesetzt.