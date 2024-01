Darts-Märchen beendet Humphries besiegt Littler und wird Weltmeister

Bei der bisherigen WM war Littler nie in Gefahr geraten. „Überall, wo Luke Littler auftritt, liefert er ab“, sagte das Supertalent selbstbewusst über sich selbst. Bis zum Finale sei für ihn „nichts schwierig“ gewesen. Das wurde gegen Humphries ganz anders. Der Hype um den Youngster nahm in den vergangenen Tagen gigantische Züge an und erinnerte an den Abschied von Rekord-Weltmeister Phil Taylor im Januar 2018.