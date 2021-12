Spektakel in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

London Corona beherrscht die Darts-WM. Heute sollen trotzdem sechs weitere Achtelfinals stattfinden. Danach gibt es für die verbleibenden acht Spieler an Silvester einen weiteren Ruhetag.

Am 27. Dezember, am 28. Dezember und am 29. Dezember gab es jeweils eine coronabedingte Spielabsage. Die große Frage für die PDC lautet nun: Können wenigstens am 30. Dezember alle sechs angesetzten Spiele wie geplant stattfinden? Höhepunkt wäre dann wohl das Duell zwischen Schottlands Gary Anderson und Englands Rob Cross am Abend (21.15 Uhr). Der Weltverband wird auch ohne weitere Fälle recht beschädigt aus dem coronageprägten WM-Turnier gehen.