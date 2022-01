Weltmeisterschaft in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

London Schlussphase bei der Darts-WM im „Ally Pally“. Der Weltverband will das Turnier trotz zahlreicher Corona-Fälle durchziehen. Auf Weltmeister Price wartet an Neujahr eine besonders harte Aufgabe.

Das Darts-Jahr 2022 beginnt. Anders als in vielen anderen Jahren steht diesmal an Neujahr nicht das Finale an, sondern zunächst das Viertelfinale. Die vier Partien finden am Samstagnachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) und Abend (20.30 Uhr) statt.