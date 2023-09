Liga der Weltmeister Das ist neu in der Basketball-Bundesliga

In den vergangenen Jahren spielte der Bundesliga-Meister stets in der Euroleague - denn es war entweder Alba Berlin oder der FC Bayern München. Für Ratiopharm Ulm geht es erneut in den zweitklassigen Eurocup, denn der nationale Titel berechtigt nicht automatisch für eine Teilnahme an der Euroleague. In jenem Wettbewerb treten erneut Alba (Bundesliga-Aus im Viertelfinale) und Bayern (Halbfinal-Aus) an.