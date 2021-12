Tennis : Davis-Cup-Team will ins Endspiel: „eine Riesensache“

Innsbruck Teamkapitän Michael Kohlmann hat bei dem Ziel, das Davis-Cup-Finale zu erreichen, auch schon das kommende Jahr im Blick.

Am Mittwochvormittag reisen die deutschen Tennis-Herren nach Madrid. Dort steht am Samstag das Halbfinale entweder gegen Russland oder Außenseiter Schweden an. Die beiden möglichen Kontrahenten stehen sich erst am Donnerstag im Viertelfinale gegenüber. „Das wird bestimmt auch eine recht knifflige Aufgabe. Aber so, wie wir uns hier präsentiert haben, bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir uns da auf jeden Fall Chancen ausrechnen“, sagte der 47-jährige Kohlmann.