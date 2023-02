Basketball : DBB-Frauen müssen um EM-Qualifikation bangen

Wolfenbüttel Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen muss um die Qualifikation für die Europameisterschaft bangen. Die DBB-Auswahl verlor in Wolfenbüttel gegen Tabellenführer Belgien deutlich mit 44:69 (19:34) und steht mit einer Bilanz von 3:2 auf Rang zwei.

Das Team von Bundestrainer Walt Hopkins muss nun hoffen, die EM in Slowenien und Israel (15. bis 25. Juni) als einer der vier besten Gruppenzweiten zu erreichen. Um weiterhin eine Chance auf die erste EM-Teilnahme seit zwölf Jahren zu haben, muss Deutschland zum Abschluss am Sonntag (20.00 Uhr) die Partie in Bosnien und Herzegowina gewinnen.