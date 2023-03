Basketball : DBB-Frauen treffen bei EM auf Gastgeber Slowenien

Ljubljana Die deutschen Basketballerinnen treffen bei ihrer ersten EM seit zwölf Jahren auf Gastgeber Slowenien. Das ergab die Auslosung in einem Schloss in der Nähe von Ljubljana.

Die Auswahl von Bundestrainer Walt Hopkins hatte sich als Zweiter der Qualifikationsgruppe erstmals seit 2011 wieder für eine EM qualifiziert. Fehlen wird im Sommer allerdings Spitzenspielerin Satou Sabally. Die 24-Jährige will sich in diesem Jahr auf ihre Karriere in der WNBA in den USA konzentrieren.