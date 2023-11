Eishockey DEB-Frauen starten mit Sieg ins Nationen-Turnier

Die Däninnen verzweifelten lange Zeit immer wieder an der deutschen Torhüterin Sandra Abstreiter. Die 25-Jährige wurde im September als erste Deutsche im Frauen-Draft für die neu gegründete Professional Women's Hockey League (PWHL) in Nordamerika von Ottawa gezogen. Im Januar 2024 werden sechs Mannschaften, die sogenannten Original Six aus Boston, New York und Minnesota (USA) sowie Toronto, Ottawa und Montreal (Kanada) in der PWHL antreten.