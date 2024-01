Weltcup in Ruhpolding Debütantin Tannheimer: Ihr gehört die Biathlon-Zukunft

Der Einsatz von Talenten auch in der Eliteklasse ist das Ergebnis einer positiven Entwicklung bei den deutschen Frauen, auf die die Verantwortlichen lange gewartet haben. Aus dem Nachwuchs erhöht sich immer mehr der Druck, was lange nicht so war. Weil sich aus den jüngeren Jahrgängen niemand aufdrängte, war es im Weltcup lange fast egal, welche Leistung man ablieferte, man blieb trotzdem drin, wie Damen-Trainer Kristian Mehringer beschrieb.