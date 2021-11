Nach Corona-Zwangspause : DEG verliert umkämpftes Derby gegen die Haie

Die Kölner Haie haben ihre Erfolgsserie ausgebaut. Im 233. Rheinderby bei der zuletzt von Corona gebeutelten Düsseldorfer EG setzte sich das Team von Trainer Uwe Krupp nach Penaltyschießen mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) durch.

Am 19. Oktober hatte die DEG die Kölner in deren Arena mit 6:1 abgefertigt. Im Anschluss daran bestritt die Mannschaft von Trainer Harold Kreis keine Partie mehr in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und musste stattdessen aufgrund von mehreren Corona-Fällen in Quarantäne. Vier Begegnungen wurden verlegt.