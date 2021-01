Deutsche Eishockey Liga : Haie kassieren vierte Niederlage in Folge

Köln Auch im Spiel gegen die Fischtwon Pinguins aus Bremerhaven konnten die Haie ihre Niederlagen-Serie nicht beenden. Sie verloren ihr Heimspiel mit 3:4.

Die Kölner Haie waren sich von Anfang an darüber im Klaren, dass die Corona-Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu einer außergewöhnlichen Herausforderung werden würde. Darin sieht sich der von der Pandemie besonders schwer getroffene achtfache Meister inzwischen auch in sportlicher Hinsicht bestätigt. Nach überraschend erfolgreichem Auftakt durchlebt das Team von Trainer Uwe Krupp derzeit seine erste erwartete Schwächephase. Mit dem 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) am Sonntagabend gegen die Fischtwon Pinguins Bremerhaven kassierte der Tabellenfünfte der Gruppe Nord trotz engagierter Leistung die vierte Niederlage in Folge. „Es war kein schlechtes Spiel von uns. Bremerhaven hatte am Ende mehr Glück“, meinte Torhüter Hannibal Weitzmann, der den Vorzug vor dem formschwachen Justin Pogge erhalten hatte.