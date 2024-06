Leichtathletik Der Sport siegt: Krause nach Wirrwarr über EM-Silber froh

Im Mannschaftshotel dauerte es noch einmal eineinhalb Stunden, bis Krause dann zur Ruhe kam. Es kamen Anrufe und Nachrichten, sie las, was über diesen Abend geschrieben wurde, berichtete die erfahrene Läuferin. Sie habe sich diese Zeit gegeben, „um mit der Situation abzuschließen und in den Modus der Freude zurückzukehren“. Denn schon nach der Abreise aus Rom gilt alle Konzentration der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in knapp zwei Monaten in Paris.