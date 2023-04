Motorsport Der Weg in die Formel 1? Frauen-Serie startet mit Deutscher

Schreiner wird für das Team ART Grand Prix starten, sie hat einen der begehrten 15 Plätze - aufgeteilt auf drei Fahrerinnen in fünf Rennställen - für die neue Serie ergattert. In einem Formel-Wagen war sie zuletzt 2016 Rennen gefahren. Bei den ersten Testfahrten in ihrem 174 PS starken und rund 585 Kilogramm leichten aktuellen Rennwagen habe sie schon gemerkt, „dass mir der Umstieg nach so einer relativ langen Zeit von sieben Jahren schwerer fällt als erwartet. Die anderen fahren halt schon fünf, sechs Jahre in Formel-Serien“. Bei den zweiten Testrunden in Le Castellet habe sie aber bereits deutliche Fortschritte gemacht.