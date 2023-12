Spektakel in London Deutsch-englische Tage im Ally Pally: Vier Duelle bei WM

Schindler und Williams sowie Clemens und Englands Weltklasseprofi Dave Chisnall duellieren sich nacheinander am Mittwochnachmittag. Last-Minute-Qualifikant Florian Hempel fordert am Donnerstag (13.30 Uhr) Mitfavorit Stephen Bunting. Zum Abschluss treffen am Abend (21.30 Uhr) Topfavorit Luke Humphries und der deutsche Debütant Pietreczko, Spitzname Pikachu, aufeinander. Mit Ausnahme von Schindler sind die Deutschen Außenseiter, doch diese Rolle lag ihnen zuletzt häufiger. So auch bei der Team-WM, als Deutschland das Viertelfinale gegen England klar gewann.