GA-Serie "Best of Olympia" : Deutsche Dressurreiter sind bei Olympia Medaillensammler

GA-Serie "Best of Olympia"

Bonn Bei Olympischen Spielen kommen auch die Dressurreiter alle vier Jahre in den Genuss großer Aufmerksamkeit. Sie zählen stets zu den Medaillenfavoriten.

Olympische Spiele. Das ist nicht nur Handball, Schwimmen Leichtathletik. Olympia ist der große Auftritt für all jene, die sonst nur auf den kleinen Bühnen unterwegs sind, die ihr treues Stammpublikum haben, aber selten die Gelegenheit, auch die Laufkundschaft anzusprechen. Alle vier Jahre bedeutet das Fernsehzeit für Wassersportler, Bogenschützen und Dressurreiter. Sogar der Platzhirsch der Sportberichterstattung, König Fußball, fügt sich dann in eine eher überschaubare Rolle.

Ausgerechnet 1972 holt Russland Gold

Wenige Sportarten haben dem deutschen Team in der Historie olympischer Spiele so viel Edelmetall beschert wie die Reiter – insbesondere die im Dressurviereck. Siebenmal Einzelgold holten sie seit 1912, das Team stand seit Einführung des Mannschaftswettbewerbs 1928 insgesamt 13-mal ganz oben auf dem Treppchen. In einer von 1964 bis 2012 andauernden Serie unterbrach nur Russland die Erfolgsgeschichte: ausgerechnet 1972 beim deutschen Heimspiel in München und 1980 in Moskau, als der Westen boykottierte.