Golf Deutsche Durststrecke auf PGA-Tour vorbei: Jäger gewinnt

Trotz zweier geteilter dritter Plätze in diesem Jahr hatte sich der große Erfolg zuletzt nicht angekündigt. Beim The Players Championship vor zwei Wochen scheiterte Jäger am Cut. „Ich war mental einfach fertig nach den Players. Das war meine vierte Woche auf harten Plätzen. Ich brauchte einfach eine Pause und ein paar Tage weg vom Golf“, berichtete er nun. Eine Woche lang rührte er seine Golfschläger nicht an - und zog mit der Familie in ein neues Haus.