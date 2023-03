Weltmeisterschaft : Deutsche Eisschnellläuferinnen in Team-Verfolgung Letzte

Heerenveen Die deutschen Eisschnellläuferinnen sind bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen in der Mannschaftsverfolgung abgeschlagen Letzte geworden.

In den weiteren drei Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung gewannen Gastgeber Niederlande in 3:38,26 Minuten in der Team-Verfolgung der Männer sowie jeweils über 500 Meter Jordan Stolz aus den USA in 34,10 Sekunden und Femke Kok aus den Niederlanden in 37,28 Sekunden die WM-Titel.