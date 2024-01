EM in Deutschland Deutsche Handballer sind schon jetzt Gewinner

Was haben die dänischen, schwedischen und französischen Handball-Nationalmannschaften gemeinsam? Zum ersten: einen individuell äußerst gut besetzten Kader. Zum zweiten: Wie bei der aktuellen EM in Deutschland standen die drei Teams bei den vergangenen drei Großereignissen immer im Halbfinale. Was wiederum Punkt eins eindrucksvoll untermauert. Dass eine junge deutsche Mannschaft die Vorschlussrunde am Freitag in Köln komplettiert, lässt bereits jetzt nur ein Fazit zu: Das sportliche Abschneiden ist ein Erfolg für den deutschen Handball.