Rad-EM in Limburg Deutsche Mixed-Staffel holt Silber - Italien souverän

Bereits zur Hälfte, als Politt und Co. an die drei Frauen übergaben, war der Rückstand auf Italien mit 49 Sekunden beachtlich. „Ich hatte ein bisschen mit den nassen Bedingungen zu kämpfen, vor allem am Anfang. Wir sind sehr gleichmäßig gefahren“, sagte Politt. Klein, Koch und Kröger starteten dann eine Aufholjagd, zu Gold reichte es aber nicht mehr.