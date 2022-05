Eishockey-Weltmeisterschaft : Deutsche Penalty-Niederlage zum WM-Vorrundenende

Helsinki Gruppenzweiter und ein Punkterekord: Deutschlands Eishockey-Team hat zum Ende der WM-Vorrunde in Finnland noch einmal ein Zeichen gesetzt.

Die Tore von Kai Wissmann (12. Minute), Stefan Loibl (16.) und Matthias Plachta (48.) zwangen den Favoriten zum ersten Mal bei dieser WM in die Verlängerung, in der kein Tor fiel. Erst im Penaltyschießen fiel die Entscheidung, nachdem kein Deutscher getroffen hatte, für die Schweiz dagegen Nico Hischier und Damien Riat. Zuvor hatten Andres Ambühl (2.) bei seiner 17. WM-Teilnahme, Pius Suter (22.) und Denis Malgin (39.) in regulärer Spielzeit für die Eidgenossen getroffen, die am Donnerstag im Viertelfinale in Helsinki auf die USA treffen.