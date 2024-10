Pferdesport Deutsche Reiter gewinnen Nationenpreis-Finale

Die deutsche Equipe der Springreiter hat zum zweiten Mal in Folge das Nationenpreis-Finale in Barcelona gewonnen. Mit zwölf Strafpunkten nach zwei Umläufen setzte sich das deutsche Team vor den Reitern der Niederlande mit 16 und den Schweden mit 20 Strafpunkten durch. „Ein Traum ist wahr geworden. Ich bin so glücklich und es war so spannend bis zum Ende“, sagte Equipechef Otto Becker.