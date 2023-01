Weltcup in Zakopane : Deutsche Skispringer verpassen bei Granerud-Sieg das Podest

Zakopane Das Weltcup-Wochenende macht den deutschen Skispringern wieder Mut. Dank eines Podestplatzes und stark verbesserter Sprünge rücken die DSV-Adler wieder näher an die Weltspitze heran.

Bereits am Samstag hatten sich die deutschen Skispringer nach dem Debakel bei der Vierschanzentournee im Team-Wettbewerb in der Weltspitze zurückgemeldet. Hinter Österreich und Polen wurden sie Dritte. „Wir sind froh, dass wir den Anschluss an die Spitze wieder hergestellt haben. Aber es gibt noch Reserven, wir haben einiges liegengelassen“, hatte Horngacher in der ARD gesagt.