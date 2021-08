Olympia : Deutsche Tischtennis-Teams ohne Mühe im Viertelfinale

Tokio Ohne große Mühe haben die deutschen Tischtennis-Teams bei Olympia in Tokio die Runde der besten Acht erreicht. Damit bleiben ähnliche Medaillen-Erfolge wie in Rio möglich.

Die Frauen-Auswahl setzte sich am Sonntag zunächst mühelos mit 3:0 gegen Australien durch, ehe am Abend auch die Männer um Dimitrij Ovtcharov sogar ohne Satzverlust mit einem 3:0 gegen Portugal den Sprung unter die besten Acht schafften. Damit können beide Teams weiter auf einen ähnlichen Erfolg wie vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hoffen. Damals hatten die Frauen Silber erobert und waren erst im Finale an den übermächtigen Chinesinnen gescheitert. Die Männer holten Bronze.