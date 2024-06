Olympia-Formtest Deutsche Volleyballer besiegen Bulgarien

Da Deutschland sein Ticket für Paris schon sicher hat, schonte Winiarski in der ersten Nationenliga-Woche einige Leistungsträger, die eine lange Saison in den Beinen haben. Der Viertelfinal-Einzug der Deutschen ist dennoch noch möglich, wird aber wie in den Vorjahren schwer. Inzwischen sind etwa Ruben Schott und Anton Brehme wieder beim Team.