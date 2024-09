Radsport Deutscher U23-Weltmeister Behrens wechselt zu Top-Team Visma

Behrens hatte in der vergangenen Woche bei den Weltmeisterschaften in Zürich Gold im U23-Straßenrennen gewonnen und den größten Sieg seiner noch jungen Laufbahn gefeiert. Er hatte sich erst vor drei Jahren auf den Radsport spezialisiert, zuvor war er auch noch Schwimmer und Triathlet. „Ich glaube, dass ich bei Klassiker-Rennen gut sein kann. Aber ich will auch meine Zeitfahr-Qualitäten weiterentwickeln“, kündigte er an.