Titelrennen in Belgrad Deutschland-Achter im WM-Finale - Zeidler auf Goldkurs

Anders als der Achter kann Oliver Zeidler nach seinem Sieg im Halbfinale bereits sicher für Paris planen. Wie schon in den beiden bisherigen Rennen an der Ada Ciganlija präsentierte sich der 27 Jahre alte Titelverteidiger aus München erneut in blendender Form und verwies Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland und den Kroaten Damir Martin auf die Plätze zwei und drei. Damit geht der zweifache Weltmeister als Favorit in den Endlauf.