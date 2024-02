Handball DHB-Frauen starten mit Kantersieg ins Olympia-Jahr

Am Sonntag will Gaugisch mit seinen Schützlingen weiter an Feinheiten arbeiten. „Was wir noch brauchen, sind mehr Tempowechsel. Aber das sollte man nicht zu hoch hängen“, sagte der Bundestrainer und kündigte an: „Wir werden andere Schwerpunkte setzen und vielleicht andere Formationen auf die Platte schmeißen.“