Handball-EM : DHB-Spitze zu Handball-Frauen: Haben höhere Ziele

Skopje Trotz einer ordentlichen Leistung gegen Rumänien ist für die deutschen Handballerinnen bei der EM Schluss. Beim Verband sind die Macher enttäuscht.

„Wenn man es positiv ausdrücken will, haben wir unsere Position unter den ersten Acht gefestigt. Wenn man negativ sein will, kann man sagen, es hat keinen Schritt nach vorne gegeben, was die Platzierung angeht“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann und betonte: „Unser Anspruch ist es, in der Zukunft eine Mannschaft zu haben, die reif ist für das Halbfinale.“