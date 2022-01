Handball-EM : DHB-Team trotz Corona-Fall zuversichtlich

Bratislava Die deutschen Handballer befinden sich bei der EM auf Kurs Hauptrunde. Auf dem Weg dorthin wollen sie sich weder von Österreich noch von den Corona-Sorgen um den positiv getesteten Kühn stoppen lassen.

Doch trotz des Ausfalls des Rückraumspielers vom Bundesligisten MT Melsungen wollen Deutschlands Handballer im zweiten Vorrundenduell bei der Europameisterschaft gegen Österreich den zweiten Erfolg landen. Jetzt erst recht, lautet das Motto der DHB-Auswahl, die als Favorit in die Partie an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava geht. „Wir müssen voll fokussiert bleiben“, forderte Bundestrainer Alfred Gislason. „Wir haben zwei Punkte - und mit zwei Punkten kann man auch rausfliegen.“ Kapitän Johannes Golla appellierte: „Wir müssen von Beginn an voll da sein.“