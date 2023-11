Handball DHB-Trainer Gislason bei Wolff-Comeback nicht ganz zufrieden

Der Bundestrainer reagierte mit einer Auszeit, denn auch in der Abwehr lief es in dieser Phase nicht nach Wunsch. Nach 19 Minuten war es dann so weit: Der bis dahin glücklose Heinevetter räumte beim Stand von 9:11 seinen Platz für Wolff. Der 32-Jährige vom polnischen Topclub Industria Kielce konnte aber auch nichts bewirken, weil die Ägypter immer wieder frei zum Wurf kamen. So ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.