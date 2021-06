Europameisterschaft : „Dicht dran“: Hockey-Damen verlieren Finale gegen Oranje

Amsterdam Wie schon 2019 verlieren die deutschen Hockey-Damen das EM-Finale gegen Rekordchampion Niederlande. Dabei agierten sie diesmal auf Augenhöhe, konnten aber keine ihrer Strafecken verwerten.

Trotz der 0:2-Niederlage gegen den Titelverteidiger Niederlande in Amsterdam bewies der deutsche Olympia-Kader am Sonntag erneut, dass er mit dem Weltranglisten-Ersten mithalten kann. „Ich habe den Mädels gesagt, dass wir wieder dicht dran waren“, resümierte Bundestrainer Xavier Reckinger. „Aber es hat nicht gereicht, weil wir den Druck, den wir in der zweiten Halbzeit erzeugt haben, nicht in Zählbares umsetzen.“