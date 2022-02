Winterspiele in Peking : Die Vorfreude der Fahnenträger-Anwärter

Winterspiele in Peking

Hinter ihrem Fahnenträger zieht die deutsche Mannschaft 1992 in das Stadion von Albertville ein. Foto: Rolf Haid/dpa

Peking Einen Tag vor der Eröffnungsfeier wird das deutsche Fahnenträger-Duo bei den Peking-Spielen präsentiert. Zum Kreis der sechs Auserwählten zu gehören, macht alle Kandidaten schon stolz.

Allein die Vorstellung, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag in Peking die deutsche Fahne tragen zu dürfen, lässt die Kandidaten ins Schwärmen geraten.

Für die Snowboarderin Ramona Hofmeister wäre es „der Wahnsinn und ein Moment für die Ewigkeit“. Die Olympia-Dritte im Parallel-Riesenslalom von 2018 in Pyeongchang ist eine von jeweils drei Kandidaten und Kandidatinnen, aus deren Kreis am Donnerstag das Fahnenträger-Duo präsentiert wird. „Ich bin fast nervöser als vor dem Wettkampf selber“, meinte die 25-Jährige vom WSV Bischofswiesen.

Die deutschen Fahnenträger werden seit den Spielen im Sommer 2016 in Rio de Janeiro von den Athleten des deutschen Teams und von Fans per Online-Abstimmung gewählt. Vor vier Jahren war der Nordische Kombinierer Eric Frenzel der Auserwählte.

Für Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl (34), der schon viermal Olympia-Gold gewann, wäre die Erfüllung des Traumes von der Fahnenträger-Ehre „das Allergrößte, was man erreichen“ könne. Dafür würde der gebürtige Aachener auch weniger Schlaf bei den finalen Olympia-Vorbereitungen in Kauf nehmen: „Am nächsten Morgen wäre zwar um neun Uhr Training, doch dann müsste ich in den sauren Apfel beißen - aber das ist es wert.“