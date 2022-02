Kleines Football-Lexikon : Die wichtigsten Begriffe im American Football

Angriffs- und Verteidigungsreihen stehen sich zu Beginn eines jeden Spielzugs gegenüber. Foto: AP/Butch Dill

Bonn American Football gewinnt in Deutschland stetig an Popularität. Auch, weil der US-Nationalsport mittlerweile in Deutschland mehr TV-Präsenz im frei empfangbaren Fernsehen erhält. Wir erklären die wichtigsten Football-Begriffe.

Das Ziel beim Football ist es, so oft wie möglich mit dem eiförmigen Ball mit spitzen Enden in die Endzone des Gegners zu kommen (Touchdown). Auf dem Weg dahin haben elf Angreifer vier Versuche, um mindestens zehn Yards (etwa neun Meter) zu überbrücken. Ist das geschafft, bleibt man in Ballbesitz und bekommt vier neue Versuche.

Ein Team besteht aus Angriffs- und Verteidigungsreihen, die je nach Ballbesitz auf dem 100 Yards langen Feld plus an beiden Enden jeweils zehn Yards langen Endzonen stehen. Raumgewinn kann man durch Pass- oder Laufspiel erzielen. Schaffen es die Angreifer nicht, zehn oder mehr Yards in vier Versuchen zu überbrücken, wechselt das Angriffsrecht. Es werden vier Viertel à 15 Minuten gespielt.

Wir erklären die wichtigsten Begriffe im American Football in unserer Infostrecke:

