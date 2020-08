Olympia 2012 in London : Als sich Robert Harting das Trikot vom Leib riss

Hartings Erfolge

Robert Harting, geboren am

18. Oktober 1984 in Cottbus, kommt über den Handball zur Leichtathletik. Mit 13 Jahren wechselt er aus der Handballabteilung des USC zum LC Cottbus, 2001 zur LG Nike Berlin und später zum SC Charlottenburg (SCC Berlin), wo er sich im Diskuswurf und Kugelstoßen versucht.

Ab 2004 konzentriert er sich ganz aufs Diskuswerfen, doch schon zuvor macht er in dieser Disziplin als Zweitplatzierter bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Debrecen/Ungarn von sich reden. Es folgt 2005 Gold bei der U23-EM in Erfurt. Bei der WM 2007 in Osaka wird Harting Zweiter und dominiert fortan die Weltelite: Weltmeister 2009 in Berlin, 2011 in Daegu/Südkorea und 2013 in Moskau, Vize-Europameister 2010 in Barcelona, Titelgewinner 2012 in Helsinki und 2014 in Zürich. Kein Wunder, dass Harting von 2012 bis 2014 dreimal in Folge zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt wird.

Seine Laufbahn beendet Harting am 2. September 2018 beim Istaf in Berlin mit 64,95 Metern.