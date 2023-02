Ski alpin : DJ, Model, Schmuckdesigner: Braathen kämpft gegen Stereotype

Courchevel Skirennfahrer Lucas Braathen lebt in zwei Welten: im reglementierten Alpinzirkus und in der freien Welt der Künstler. Der Norweger fällt auf - sein Vorbild ist Steve Jobs.

Mit seinen extravaganten Outfits, lackierten Fingernägeln und für einen Skirennfahrer untypischen Hobbys ist der Norweger Lucas Braathen die wohl schillerndste Figur in der Alpin-Szene. Als Modemacher, Model und Teilzeit-DJ will der 22-Jährige nicht nur seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, sondern auch mit Stereotypen im Sport brechen.

„Ich weiß, dass mein Lebensstil in einem Umfeld, das oft traditionell und konservativ ist, von vielen verpönt wird. Doch das ist mir egal. Es ist ein einsamer Weg, aber ich liebe ihn“, sagte der auffallende Technik-Spezialist vor dem abschließenden Slalom der alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich an diesem Sonntag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Braathen will die junge Generation inspirieren

Neben seinen sportlichen Zielen - „ich will den Gesamtweltcup und Medaillen gewinnen“ - will Braathen die junge Generation inspirieren. „Ich will mir selbst treu bleiben und Kinder ermutigen, ihre Persönlichkeit offen zu zeigen. Jeder soll sich kleiden und machen, was er will“, sagte der Skandinavier.