Tennis Djokovic gewinnt Auftaktmatch bei Turnier in Rom

In der nächsten Runde des Sandplatz-Turniers trifft der 35 Jahre alte Serbe nun auf Grigor Dimitrov aus Bulgarien. Für das vorangegangene Masters-1000-Turnier in Madrid hatte Djokovic aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Davor war der Tennisstar in der Sandplatz-Saison noch nicht in Schwung gekommen. In Monte Carlo war Djokovic überraschend im Achtelfinale ausgeschieden, in Banja Luka verlor er im Viertelfinale.